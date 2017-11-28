Вигнаний Голлівудом: Вайнштейн покинув Гільдію режисерів

Продюсер Харві Вайнштейн, викритий в домаганнях, вийшов зі складу Гільдії режисерів США. Про це повідомляє The Wrap.

«Харві Вайнштейн відмовився від свого членства в Гільдії режисерів», - повідомив представник організації. Відзначається, що імені Вайнштейна більше немає на сайті Гільдії. Цю інформацію підтвердив і прес-секретар продюсера.

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«Пан Вайнштейн покинув Гільдію режисерів США, він дуже поважає організацію», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше газета The New York Times з посиланням на декількох актрис розповіла про сексуальні домагання Вайнштейна.

Він пропонував посприяти у кар'єрному зростанню за близькість з ним. Пізніше про домагання розповіли актриси Анджеліна Джолі і Гвінет Пелтроу. Харві Вайнштейн заперечує, що примушував жінок до сексу. Після цього Weinstein Company звільнила Вайнштейна.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман оголосив про початок розслідування щодо компанії Вайнштейна після секс-скандалу навколо нього.