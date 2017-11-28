Росія керує "сепаратистами" на Донбасі аж до найдрібнішого підрозділу – конгресмен CША

Росія незаконно відрізала собі частини території України – Крим, регіон Донбасу, який знаходиться на сході України. Там вона фактично керує так званими "сепаратистами", які насправді не є сепаратистами. Про це заявив конгресмен США Стів Рассел, передає Голос Америки. "Очевидно, що ними керує Росія аж до найдрібнішого підрозділу і дає їм обладнання", - зазначив він.

Читайте такожДля покращення відносин США з Росією треба вирішити питання України - Волкер"Вони (росіяни) фактично незаконно відрізали собі пару міст з територіями, пару регіонів, які за площею становлять третину Оклагоми. Просто відрізали і це – проблема", - сказав конгресмен.

Під час свого візиту в Україну, конгресмен відвідав 45-ту бригаду Національної гвардії Оклагоми, військові якої "навчають українських військових".

Рассел був глибоко вражений боротьбою України за незалежність: "вони (українці) відокремились від Радянського Союзу на початку 90-х, однак, цікаво, що коли говориш з ними, у них відчуття, що вони здобули справжню незалежність для себе лише протягом останніх років".

Українці "дивляться на Захід і хочуть майбутнього як демократичної, незалежної України. Мені приємно, що Оклагома відіграє роль в цьому, захищаючи їх", - зазначив конгресмен Рассел.

Він так пояснив чому в США має хвилювати те, що відбувається в Україні: "В НАТО є країни на сході Європи – Польща, Румунія, країни Балтії – якщо на них нападе Росія, це означатиме війну для Сполучених Штатів через НАТО".

"Саме тому нам не байдуже, - пояснив конгресмен. - Ми маємо переконатись, що ці країни можуть захистити себе і Росія ними не скористається, тому що якщо вони це зроблять, то через якусь невелику країну у нас можуть виникнути зобов’язання в рамках НАТО і може бути велика війна. Тому, наша гвардія з Оклагоми допомагає цьому запобігти і ми їм вдячні".

Крім цього, Рассел також поділився враженням від побаченого в Україні: "Ми вважаємо, що маємо пшеничні поля в Оклагомі! Господи! Вам треба побачити Україну!", - наголосив конгресмен. "Україна – унікальна країна. Вони годували хлібом весь світ", - додав він.