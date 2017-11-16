Кремль може "взятися за Балтію" для відволікання уваги від війни в Україні - експерти США

Естонія, Латвія та Литва є важливими союзниками США, які становлять спокусливу мету для Кремля, щоб відвернути увагу від участі Росії у війні на Донбасі. Про це заявила група експертів на форумі, який проходив у вашингтонському стратегічному дослідницькому інституті США Heritage Foundation (фонд «Спадщина»), передає Голос Америки з посиланням на U.S. Naval Institute.

Читайте такожКомандувач військами США в Європі вважає малоймовірним вторгнення Росії до БалтіїЗагроза з боку Москви є реальною і розвивається та оцінюється по-різному цими трьома балтійськими державами, заявив Колін Дуек з Університету Джорджа Мейсона.

Дуек каже, що чиновники балтійських країн, відповідаючи на його запитання, як вони відреагують в разі прямого вторгнення з Росії, сказали: «ми їх стрілятимемо».

Ці країни не збираються повторювати події 1940 року, тобто: радянську окупацію для створення земельного буфера між СРСР і нацистською Німеччиною та отримання хорошого доступу до моря.

Президент Росії Володимир Путін шукає можливостей та використовує широкий спектр інструментів - від артилерійських обстрілів в Україні до кібератак на балтійську інфраструктуру - для досягнення цілей Кремля.

"Короткострокові цілі Путіна для балтійської трійці полягають у встановленні там проросійських урядів. Відтак він намагатиметься розвалити військові та економічні союзи, сформовані Заходом", - сказав Дуек.

Латвія, на території якої проживає чимало росіян, найбільш стурбована встановленням промосковського уряду,тоді як Литва вважає, що її головна загроза - пряме вторгнення. Естонія десь посередині в оцінці небезпеки її суверенітету.

Як міра їхньої відданості справі самозахисту, всі три країни задовольняють (або найближчим часом це зроблять) дво-процентну межу, затверджену НАТО, щодо витрат на безпеку з їхніх ВВП.

"Тим часом, США повинні «дати ясно зрозуміти», що будь-яка передислокація російських військ «буде зустрінута силою», навіть якщо «в країнах Балтії тепер незначна американська присутність", - сказав Дуек. Послання Кремлю: «Якщо скоїте напад на Балтію, ви натрапите там на американських військових».

Навіть із збільшенням військової присутності США та посиленням оборонного зобов’язання НАТО силами Альянсу, розташованими у балтійських країнах, «регіональний баланс все ще схиляється в бік Росії». Причиною є те, що Москва може зосередити свої сили та свою увагу в одному регіоні, тоді як США підтримують глобальні альянси і зобов'язання.

За словами співпрацівника Держдепартаменту США з питань планування політики Якуба Григіеля, розміщення постійного контингенту сил США у Польщі діє як стримуючий вплив на дії Росії на півночі. «Ми багато працюємо і будемо робити більше наступного року» за допомогою низки заходів разом з НАТО.

«Місцеві загрози найкраще вирішуються місцевими силами», але Сполучені Штати повинні бути присутніми, щоб координувати сили. «Ми допомагаємо їм розвивати стимули», щоб забезпечити власну безпеку та заповнити прогалини зараз, коли «вони можливо не мають спроможності» протидіяти загрозам, які виникають.

Росія не є гігантом, хоча «коли йдеться про тактичний рівень, вона дуже сильна», - сказав Теодор Броманд, старший науковий співробітник Heritage Foundation.

Економіка - це її «довготривала слабкість». Незважаючи на те, що вона витримала падіння цін на нафту з $100 за барель до менш ніж $60 відносно добре, російське виробництво не є достатнім для конкуренції на світових ринках, незважаючи на девальвацію рубля.

Що непокоїть три балтійські країни, це те, що вони – єдиний регіон, який Кремль може використати для відволікання уваги від війни на Донбасі і зняття внутрішнього тиску на нього через відсутність прогресу в Україні, - сказав Теодор Броманд. На підтримку такої думки він вказав на заяву Володимира Путіна: «Незалежність Балтії (від Росії) є незаконною!».