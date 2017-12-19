Путін поводиться з Трампом, як з агентом російської розвідки - екс-директор розвідки США

Путін поводиться з президентом США, як з агентом російської розвідки та здійснює менеджмент Трампа. Таким чином екс-директор національної розвідки США Джеймс Клеппер прокоментував виступ Дональда Трампа щодо нової Стратегії національної безпеки країни передає Голос Америки.

Читайте такожКолишні керівники розвідки США вважають, що Путін може маніпулювати ТрампомПредставлена Трампом Стратегія національної безпеки відзначає, що Росія поруч із Китаєм "кидають виклик американській силі та інтересам та намагаються підточити безпеку та благополуччя США", "намагаються створити світ, який би суперечив цінностям та інтересам США". Поруч із цим Стратегія національної безпеки США зауважує, що "суб'єкти, такі як Росія, використовують інформаційні інструменти для підриву легітимності демократій".

Сам президент США у ході промови-представлення Стратегії назвав Росію та Китай "країнами-суперниками", але серед іншого, звернув увагу на нещодавню телефонну розмову із Путіним, у ході якої президент Росії подякував США за допомогу у царині протидії тероризму. Трамп висловив зацікавленість у співпраці із Китаєм та Росією там, де це можливо.

Критики президента, до кола яких належить і Клеппер, назвали слова Трампа виявом слабкості щодо Путіна та Росії.

"Думаю, що за останні вихідні ми побачили, що Путін прекрасний розвідник, який знає як розробляти джерело. Він знає, як вести агента. І саме так він чинить з президентом США", - заявив Клеппер, який є гострим критиком Трампа і висловлював сумніви у його відповідності займані посаді.

Розвідувальні служби США за головування Клеппера представили доповідь про буцімто сприяння Кремля перемозі Трампа на виборах. При цьому сам Клеппер заявляв, що хоча розвідка дійшла висновку про сприяння Трампу з боку Росії, не було свідчень, що таке сприяння надавалось за змовою зі штабом Трампа. Президент США послідовно заперечує будь-які змову із Росією спрямовану на перемогу на виборах у США.

Клеппер пізніше уточнив, що висловився "фігурально".

"Давайте пам'ятати звідки прийшов Путін. Він - агент КДБ. Так вони працюють. Вони вербують агентів. На мою думку, частина цього досвіду, цих інстинктів Путіна спрацьовують зараз у тому, як він здійснює менеджмент досить важливого "активу", якщо можна використати тут цей термін, а саме - нашого президента", - заявив Клеппер.

Президент США неодноразово критикував Клеппера та наголошував, що він сам заявляв про відсутність змови між штабом Трампа та Росією.

"Джеймс Клеппер, який відомий тим, що брехав Конгресу (йдеться про свідчення Клеппера щодо програми стеження Міністерства національної безпеки США у 2014 році - ред.), тепер став експертом з питань Дональда Трампа. Хай покаже, якого красивого листа він мені написав", - кепкував президент США.