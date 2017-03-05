Екс-директор розвідки США заявив, що телефони Трампа не прослуховували

«Активності з прослуховування президента, обраного президента, чи в якості його як кандидата або проти його кампанії в той час встановлено не було», – заявив Клеппер 5 березня в інтерв’ю телеканалу NBC, передає Радіо Свобода.

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Він додав, що будучи очільником розвідки, він знав би, якби був якийсь «судовий ордер на щось на зразок цього».

«Я можу це заперечити, абсолютно», – зазначив Клеппер. Водночас додав, що не може виступати від імені «інших уповноважених осіб в уряді чи державних або місцевих юридичних осіб».

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах.

«Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп.

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.