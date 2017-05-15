РФ вважає звільнення директора ФБР своєю перемогою – екс-глава розвідки США

Росія розглядає звільнення Джеймса Комі з поста глави ФБР як свою чергову перемогу.

Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявив колишній керівник Національної розвідки США Джеймс Клеппер.

"Що відкрилося зараз, керівник розслідування про ймовірну змову між Росією та учасниками передвиборної кампанії Трампа був знятий зі свого поста. Тому росіяни повинні розцінювати це як свою чергову перемогу", - заявив Клеппер.

При цьому екс-глава розвідки підкреслив, що в початку року, на момент публікації доповіді про втручання Росії у вибори, не було доказів змови.

У той же час він зазначив, що якщо ФБР, яке проводить це розслідування як контртерористичний, виявило докази змови, воно могло не поділитися ними з розвідкою.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

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Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом у Білому домі заявили, що звільнення Комі з посади директора ФБР не пов'язано з розслідуванням втручання росії у вибори в США.

Однак в ЗМІ з'явилася інформація, що Джеймс Комі міг бути звільнений президентом США Дональдом Трампом з двох причин: або небажання бути особисто лояльним Трампу, або ж активізація розслідування ФБР за фактом можливої змови між членами команди Трампа та Росією.