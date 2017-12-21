Прем'єр Ізраїлю назвав ООН "будинком брехунів"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху різко розкритикував ООН за політику щодо Ізраїлю. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«ООН — це будинок брехунів», — заявив глава ізраїльського кабінету міністрів. За його словами, Єрусалим — столиця Ізраїлю незалежно від того, визнає це ООН чи ні.

«Для того, щоб США офіційно визнали Єрусалим нашою столицею, знадобилося 70 років, і потрібно ще багато років, щоб ООН зробила те ж саме. Ставлення до Ізраїлю на різних континентах стрімко змінюється, і це не може не позначитися і на ООН, але потрібен час», — заявив Нетаньяху.

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Він висловив надію на те, що слідом за США інші країни також приймуть рішення про перенесення своїх посольств в Єрусалим.

На 21 грудня призначено засідання екстреної сесії Генеральної Асамблеї ООН, скликане в рамках формули «Єдність заради миру». Дана формула застосовується, коли п'ять постійних членів Ради безпеки ООН не можуть домовитися про врегулювання кризової ситуації.

В цей же день постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі розіслала колегам із ряду держав попередження про наслідки у разі неправильного голосування на Генеральній асамблеї Всесвітньої організації.

«Президент США Дональд Трамп буде уважно слідкувати за цим голосуванням і просить подати звіт про тих країнах, які голосували проти нас. Ми приймемо до відома кожен голос з даного питання», — йдеться в листі, справжність якого підтвердили дипломати з чотирьох країн.