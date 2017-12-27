Представники трьох великих міст США подали позов проти Пентагону через стрілянину в церкві

Представники Нью-Йорка, Сан-Франциско і Філадельфії подали позов до суду проти Пентагону у зв'язку з тим, що відомство не передавало у ФБР повну інформацію про військових, яким заборонено купувати зброю через судимість, передає РБК з посиланням на телеканал NBC.

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Пентагон не повідомив у спецслужбу про «значне число людей», яким заборонено мати зброю, підкреслила влада трьох міст.

«Протягом десятиліть Міністерство оборони ухилялося від свого юридичного обов'язку надавати інформацію ФБР, яке може заборонити небезпечним особам купувати зброю», — сказав адвокат корпорації New York City Corporation Захарі Картер. Влада Нью-Йорка, Сан-Франциско і Філадельфії подала позов у суд для того, щоб Пентагон «виправив цю систему, яка піддає життя людей небезпеці», підкреслив він.

У позові стверджується, що така робота Пентагону посприяла трагедії, яка сталася в баптистській церкві міста Сатерленд-Спрінгс в штаті Техас 5 листопада. Тоді Девін Келлі, який служив в американських ВПС з 2010 по 2014 роки, відкрив вогонь по людям з автоматичної гвинтівки, в результаті чого загинуло 26 осіб, а ще 20 отримали поранення.

Пізніше з'ясувалося, що за деякий час до трагедії Келлі вигнали з армії за насильство у власній родині. Представник ВПС США розповіла, що він здійснив два напади на дружину і дитину. Після того, як про це стало відомо, Келлі засудили до одного року позбавлення волі. З лав Військово-повітряних сил його виключили з пониженням у званні.