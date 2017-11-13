У Техасі відкрили меморіал пам'яті жертв стрілянини в церкві (фото)

У церкві техаського міста Сазерленд-Спрінгс, де Девін Келлі розстріляв парафіян, відкрився меморіал пам'яті жертв трагедії. Про це повідомляє ТСН з посиланням на ABC News.

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Меморіал являє собою ряди стільців білого кольору, виставлених перед вівтарем.

На кожному з них закріплена троянда і написано ім'я однієї з жертв трагедії.

Меморіал відкрився для всіх бажаючих вшанувати пам'ять загиблих.

Як повідомляв УНІАН, в результаті стрілянини в баптистській церкві в американському штаті Техас загинули 26 людей, ще 20 отримали поранення.

Напад стався в місті Сазерленд Спрінгс, що в 30 милях від Сан Антоніо в неділю, 5 листопада, в 11:30 за місцевим часом, коли в церкві йшла недільна служба.