Російську авіабазу в Сирії знову атакували безпілотники - ЗМІ

Аеродром російської авіабази Хмеймім в сирійській провінції Латакія безпілотники атакували невідомого походження, за деякими даними - бойовиків "Ісламської держави", повідомляє Бі-бі-сі.

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Новинне агентство Orient News повідомило про невпізнані дрони над російською авіабазою ввечері 6 січня. За даними видання, на саморобні літальні апарати зреагувала система безпеки і запустила сирени. З бази здійснений обстріл дронов, однак про його результати агентство не повідомляє.

Видання Arabi21 з посиланнями на джерела в сирійській опозиції також пише про напад, додаючи, що безпілотники були зроблені досить примітивно і що обстрілу у відповідь з російської сторони не було видно.

Про звуки стрілянини, вибухів і сирен і ймовірних пораненнях російських військових повідомив в "Твіттері" сирійський журналіст Кеворк Алмассиан.

Згідно з даними сирійського Центру моніторингу за дотриманням прав людини, атака здійснювалася з бази "Ісламської держави" в Латакії.

Це вже друга атака на російську базу в Сирії за останній тиждень. Російське міноборони підтвердило повідомлення ЗМІ про обстріл авіабази Хмеймим радикальними ісламістами 31 грудня. Тоді в результаті нападу загинули двоє російських військовослужбовців, повідомили у російському відомстві.

Як повідомляв "Комерсант", в результаті нападу бойовиків неназваного угруповання на російській базі були знищені чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а також склад боєприпасів, що здетонував після влучання мінометного снаряда. За неофіційними даними, могли постраждати більше 10 військовослужбовців.

Втрати особового складу російських збройних сил з початку кампанії в Сирії становлять 47 осіб. Військові приватних компаній з Росії, які загинули в Сирії, про які повідомляли ЗМІ, не враховувалися.