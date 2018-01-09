У Трампа вирішили вигнати із США близько 200 тисяч громадян Сальвадора

В Адміністрації президента США Дональда Трампа вирішили вигнати із Штатів близько 200 тисяч громадян Сальвадору, котрі перебували там за програмою статусу тимчасово захищених осіб.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки, передає ТСН.

Повідомляється, що 8 січня, Білий дім вирішив зняти із громадян Сальвадору статус тимчасово захищених осіб, наданий їм у 2001 році після серії руйнівних землетрусів.

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Це означає, що до 9 вересня 2019 року громадяни цієї країни зобов'язані покинути територію Сполучених Штатів Америки або знайти законний шлях лишитися, інакше їх буде примусово депортовано.

Зазначається, що цей статус вже було знято із громадян Гаїті та Нікарагуа.

У відомстві стверджують, що наслідки руйнівних землетрусів, що сколихнули Сальвадор 2001 року, вже не мають ніяких проявів, тому у перебуванні громадян країни у США більше немає потреби.

Відомо, що однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа була боротьба із напливом біженців. У США вже ухвалювали закон про заборону в'їзду громадян низки африканських та близькосхідних переважно мусульманських країн на територію Штатів. Однак через рішення суду повністю закон у силу не ввійшов.