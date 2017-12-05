Верховний суд США схвалив заборону на в'їзд для громадянам 8 країн

Верховний суд США у понеділок повністю задовольнив запит Білого дому на запровадження обмежень на подорожі до США для громадян 8 спеціально визначених країн.

Раніше американські ЗМІ назвали запровадження таких обмежень "забороною на подорожі" спрямованою проти мусульман, пише Голос Америки.

Останній - вже третій - варіант президентського указу запроваджує обмеження на подорожі до США громадянам 8 країн - Сирії, Лівії, Ірану, Ємену, Чаду, Сомалі, Північної Кореї та Венесуели. При цьому, як повідомляє The Washington Post, дана версія указу не містись часових обмежень.

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Раніше різноманітні американські суди ухвалювали рішення про невідповідність законодавству США попередніх варіантів президентських указів з даного приводу. Рішення Верховного суду переважає ті судові ухвали.

Як зазначає "Голос Америки", ухвалу Верховного суду назвали принципово важливим здобутком для президента США.

Нагадаємо, у жовтні антиміграційний указ Трампа, підписаний 24 вересня, було заблоковано суддею Дерріком Вотсоном. Перший антиміграційний указ Трампа, підписаний ще в січні, одразу після його вступу на посаду, також було заблоковано суддями. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів. Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, щодо якого і ухвалив рішення суд у Сан-Франциско.