Грузія погрожує ветувати вступ Росії до СОТ

Грузія погрожує використати право вето при вступі Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», про це в інтерв`ю телекомпанії "Руставі-2" заявив заступник міністра економіки Грузії Вахтанг ЛЕЖАВА. За його словами, Росія, перш за все, повинна вирішити проблему митно-пропускних пунктів у Абхазії й Південній Осетії. Йдеться про спільний контроль над ними російської й грузинської сторін.

Нагадаємо, два роки тому Грузія заявила, що не має нічого проти вступу Росії до СОТ, проте пізніше свій підпис відкликала через невирішеність проблеми з пропускними пунктами й виниклого конфлікту навколо імпорту вина та мінеральної води.

Сьогодні в Ханої було підписано російсько-американський протокол про вступ Росії до СОТ.