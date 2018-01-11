У Голлівуді новий секс-скандал: вже четверо студенток звинуватили відомого актора в домаганнях

Тепер відразу п'ять жінок звинуватили в неналежній поведінці володаря статуетки "Золотого глобуса", актора Джеймса Франко. Четверо з жінок були студентками його акторської школи, а п'ята сказала, що він був її наставником.

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Як пише Los Angeles Times, жінки заявили, що Франко вів себе неналежним чином, у тому числі під час зйомок відвертих сцен і на заняттях.

Раніше ще двоє жінок розповіли, як Франко їх домагався. Так, за словами актриси Вайолет Палей, Франко намагався примусити її до сексу, а також спокусити її неповнолітню подругу. А учениця кіношколи знаменитості Сара Тітер-Каплан стверджувала, що Франко змусив її роздягнутися на знімальному майданчику, оскільки цього вимагав контракт, пише ТСН.

У свою чергу, адвокат актора спростував всі звинувачення. У програмі Стівена Кольбера Джеймс Франко сказав, що дійсно підтримує рух Time's Up (час вийшло), і кампанію #MeToo (я теж), спрямованих на боротьбу з сексуальними домаганнями.

На питання про висунуті проти нього звинувачення Франко відповів, що не читав те, що пишуть про нього в соцмережі, але чув про це. Він ще раз підкреслив, що ці твердження неправильні.

Нагадаємо, раніше екс-співробітниця звинуватила Майкла Дугласа в тому, що він при ній мастурбував.