Заступник глави ФБР, що розслідував справу про листування Клінтон, несподівано пішов у відставку
Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб йде зі своєї посади, повідомляє ABC News з посиланням на джерела в урядових колах.
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Згідно наявної інформації, догляд Маккейба очікували у березні. Він залишить займану посаду, але технічно буде залишатися співробітником до виходу на пенсію навесні.
Маккейб мав право вийти на пенсію в березні цього року, однак з-за свого невикористаної відпустки він міг піти і раніше.
Однак його відставка стала несподіванкою навіть для тих, хто чекав його відхід на пенсію з березня.
За даними одного з джерел, ще в п'ятницю не було ніяких планів про відставку Маккейба. Джерело повідомило, що сьогодні вранці його попросили піти.
Інше джерело, знайомий з питанням, сказав, що це було "обопільним рішенням".
Раніше Дональд писав у своєму твіттері з приводу того, що Ендрю Маккейб, у сфері відповідальності якого знаходиться розслідування щодо Хілларі, отримав від неї $700 тис. для своєї дружини.