Заступник глави ФБР, що розслідував справу про листування Клінтон, несподівано пішов у відставку

За даними одного з джерел, ще в п'ятницю не було жодних планів про відставку Маккейба. Джерело повідомило, що сьогодні вранці його попросили піти.

Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб йде зі своєї посади, повідомляє ABC News з посиланням на джерела в урядових колах.

Читайте такожКремлівські боти в Twitter активізувалися на захист Трампа - ЗМІ

Згідно наявної інформації, догляд Маккейба очікували у березні. Він залишить займану посаду, але технічно буде залишатися співробітником до виходу на пенсію навесні.

Маккейб мав право вийти на пенсію в березні цього року, однак з-за свого невикористаної відпустки він міг піти і раніше.

Однак його відставка стала несподіванкою навіть для тих, хто чекав його відхід на пенсію з березня.

За даними одного з джерел, ще в п'ятницю не було ніяких планів про відставку Маккейба. Джерело повідомило, що сьогодні вранці його попросили піти.

Інше джерело, знайомий з питанням, сказав, що це було "обопільним рішенням".

Раніше Дональд писав у своєму твіттері з приводу того, що Ендрю Маккейб, у сфері відповідальності якого знаходиться розслідування щодо Хілларі, отримав від неї $700 тис. для своєї дружини.