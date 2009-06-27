Пошуки жертв рейсу Air France припинено

Пошуки тіл загиблих із зниклого над Атлантикою рейсу Air France Ріо-Париж припинено, повідомив представник ВПС Бразилії.

"Ми б дуже хотіли знайти тіла всіх 228 осіб, що були на борту, але усвідомляємо, що ВПС і флот зробили все, що могли", - наводить слова полковника Енрі Муньоса РІА "Новости".

Пошукові загони виявили 51 тіло, з яких 14 впізнані.

З початку пошукових робіт в океані також було виявлено більше 600 фрагментів літака, серед яких пасажирські крісла, кисневі маски, деталі фюзеляжу, багаж пасажирів рейса і їхні особисті речі.

Французькі фахівці продовжують пошуки "чорних ящиків".

Рейс Air France 447 вилетів з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро і втратив зв`язок через чотири години після вильоту, коли борт перебував над Атлантикою. На борту було 228 осіб. Катастрофа стала найбільшою в світі за вісім років і найбільшою за 75-річну історію Air France.