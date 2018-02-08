Будь-якими способами знайти гроші для режиму: хакер КНДР розповів про жахливу роботу

"Кібервійська" КНДР влаштовують атаки по всьому світу на кшталт Wannacry і реалізують інші схеми для заробітку грошей, при цьому хакери працюють у важких умовах і злиднях, розповів один із них.

За непідтвердженими даними, спецпідрозділи хакерів КНДР заробляють сотні мільйонів доларів для Пхеньяну. При цьому самі хакери страждають від злиднів, складних умов роботи і жорстокого поводження.

Як розповів Bloomberg один із хакерів на умовах анонімності, кілька років він прожив у складі бригади хакерів, яка тіснилася в переповненому триповерховому будинку в місті на північному сході Китаю. Кожен із співробітників зобов'язаний був у будь-який спосіб заробити близько 100 тисяч доларів в рік. Відсоток співробітника від заробітку становив менше десятої частки, що не дозволяло забезпечити собі гідне існування.

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Хакер розповів, що один із працівників такого підрозділу помер від лихоманки денге. Керівники вважали, що відправляти його тіло додому - невиправдані витрати. У підсумку прах чоловіка відвіз його сім'ї в КНДР інший співробітник через кілька місяців. Також хакер розповів про випадок, коли співробітники такого підрозділу неодноразово били колегу, навіть ламаючи йому ребра, так як той "хвалився" престижною освітою і отримував кімчі від південнокорейського бізнесмена.

Два інших хакера, які розповіли Bloomberg про роботу кібервійськ КНДР, входили до складу групи програмістів, які були відправлені в Китай. Там вони частково нелегально виробляли і продавали додатки для iPhone і Android. Перед ними ставили завдання - заробляти не менше $5 тисяч на місяць для уряду. Програмісти працювали до 15 годин в день під тиском і погрозами.

Bloomberg відзначає, що таким чином КНДР знаходить кошти на свою ядерну програму, а також влаштовує кібератаки - так, на Пхеньян поклали відповідальність за всесвітнє поширення вірусу-здирника WannaCry. Раніше Північна Корея вкрала і опублікувала приватну кореспонденцію керівників Sony Pictures Entertainment в помсту за вихід сатиричного фільму The Interview.

Як повідомляв УНІАН, у січні в ЦРУ США заявили, що КНДР буде здатна вдарити по США через кілька місяців.