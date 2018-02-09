"Працьовитий" німець намагався влаштуватися у спецслужби трьох країн одночасно

В спецслужбах яких саме країн хотів працювати німець не уточнюється.

У німецькому Лейпцигу заарештували чоловіка, який намагався влаштуватися агентом відразу трьох іноземних розвідувальних служб.

27-річного чоловіка на ім'я Денні Гюнтер Г., заарештували в Лейпцигу у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке Radio Leipzig. Сьогодні чоловіка звільнили з-під варти, але він продовжує перебувати під слідством.

Як повідомляє видання, підозрюваний звернувся до трьох розвідувальних служб іноземних держав з проханням влаштувати його агентом. Він стверджував, що готовий зробити усе, що від нього вимагатимуть – у тому числі здобувати інформацію про різні операції.

В спецслужбах яких саме країн хотів працювати німець не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, співробітника зовнішньої розвідки України засудили до 6 років ув'язнення за співпрацю з терористичною організацією "ДНР".