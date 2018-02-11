У СК РФ серед версій катастрофи Ан-148 розглядають погодні умови, людський фактор і несправність літака

Слідчі дії проводяться у Московській, Оренбурзькій і Саратовській областях.

Слідство розглядає кілька версій катастрофи літака Ан-148 у Підмосков'ї, серед них - погодні умови, людський фактор і несправність повітряного судна.

Про це заявила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, повідомляє ТАСС.

«Слідчі перевірять усі можливі версії авіакатастрофи, в тому числі погодні умови, людський фактор, технічний стан літака, та інші можливі варіанти розвитку подій», - зазначила вона.

Петренко також повідомила, що слідчі дії у справі проводяться в трьох регіонах Росії - Московській, Оренбурзькій і Саратовській областях. Зараз слідчі працюють на місці події, а також у Саратові, Орську, Оренбурзі, в аеропорту “Домодєдово”.

«Слідчі встановлюють працівників аеропорту “Домодєдово”, які готували повітряне судно до польоту, і вже приступили до їх допитів. Проводиться аналогічна робота і по лінії диспетчерської служби аеропорту вильоту», - сказала вона.

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Представник СК РФ додала, що в рамках розслідування вивчається вся технічна складова підготовки до вильоту літака, що зазнав катастрофи, витребувано список пасажирів. Крім того, слідчі вилучають експлуатаційну документацію у компанії "Саратовські авіалінії" і допитують її співробітників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви до Орська, перебувала 71 особа (65 пасажирів, в тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). У результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148, який зазнав аварії.