Іноземні компанії залишили іракцям два газові родовища

Про освоєння двох газових родовищ в Іраку, якими не зацікавилися іноземні компанії, подбають місцеві держхолдинги. Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву прес-секретаря уряду Іраку Алі аль-Даббаха (Ali Al-Dabbagh).

Йдеться про родовище "Мансурія" (Mansuriya) і "Акказ" (Akkas). На перше з них не надійшло жодної заявки з боку іноземних фірм. На "Акказ" претендував консорціум на чолі з італійською Edison SPA, проте конкурс провалився.

Консорціум у складі Edison SPA, малайзійської Petronas, китайської CNPC, турецької TPAO і південнокорейської Korea Gas Corp (Kogas) запропонував урядові Іраку видобувати з родовища 425 мільйонів кубометрів газу за день за умови, що за кожен додатковий баррель нафтового еквівалента одержить 38 доларів, уточнює Dow Jones. Влада Іраку була готова платити тільки 8,5 долара за баррель.

30 червня, нагадує Лента.ру, в Іраку пройшли тендери на розробку нафтових і газових родовищ країни, в яких взяли участь найбільші нафтові компанії світу. Але з 35 допущених до аукціонів фірм заявки подали тільки 22, а в результаті конкурсів владі Іраку вдалося укласти тільки один контракт - з консорціумом британської BP і китайської CNPC International щодо родовища "Румайла" (Rumaila). Причиною провалу тендерів стало те, що сторони не змогли погодити вартість видобутої нафти.

Запаси нафти в Іраку оцінюються в 115 мільярдів баррелів, а газу - в 112 трильйонів кубометрів. Близько 60 відсотків видобутого газу в Іраку спалюються, оскільки йому немає застосування.