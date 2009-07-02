У Білорусі в дитячих таборах ввели політінформацію. Про це повідомляє "Хартія`97" з посиланням на "Єврорадіо". Це було зроблено в рамках республіканської акції "Мая радзiма - Беларусь", яка проводиться у зв`язку з 65-річчям перемоги у Великій вітчизняній війні.

Єдиного стандарту, за яким у таборах влаштовуються відповідні заходи, немає. Як відзначає агентство "кожен проводить їх, як уміє". У деяких таборах на заняття з політінформації відводиться всього дві години на тиждень, в інших ідеологічним вихованням дітей займаються щодня.

Директор табору "Теремок" Іван Куракін, наприклад, зізнався, що в його закладі політінформація "поки в зачатковому стані". За його словами, найгрунтовніше до цього підійшли престижні дитячі табори, такі як "Ракета", "Загір`я" і "Зубреня". Там для занять з політінформації залучають навіть професорів.

Політінформація, нагадує Лента.ру, регулярно проводилася в радянських школах. В основному вона полягала в тому, що учні переказували один одному новини, прочитані в газетах (зокрема міжнародну інформацію).