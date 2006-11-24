Польща зайняла особливу позицію на саміті Росія-ЄС
11:14, 24 листопада 2006Світ
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Варшава висуває вимоги
У столиці Фінляндії Хельсінкі проходить 18-й саміт Росія-ЄС, передає радіо "Свобода".
У зустрічі беруть участь російський президент Володимир Путін, прем`єр-міністр головуючої в ЄС Фінляндії Матті Ванханен, глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і представник Євросоюзу з зовнішньої політики і безпеки Хав’ер Солана.
Головна тема обговорення - економічне співробітництво.
Початок переговорів про нову базову угоду між Росією і ЄС відкладений через позицію Польщі. Варшава вимагає від Москви підписання Європейської енергетичної хартії і відміни обмежень на імпорт польських продуктів.
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