Польща зайняла особливу позицію на саміті Росія-ЄС

У столиці Фінляндії Хельсінкі проходить 18-й саміт Росія-ЄС, передає радіо "Свобода".

У зустрічі беруть участь російський президент Володимир Путін, прем`єр-міністр головуючої в ЄС Фінляндії Матті Ванханен, глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і представник Євросоюзу з зовнішньої політики і безпеки Хав’ер Солана.

Головна тема обговорення - економічне співробітництво.

Початок переговорів про нову базову угоду між Росією і ЄС відкладений через позицію Польщі. Варшава вимагає від Москви підписання Європейської енергетичної хартії і відміни обмежень на імпорт польських продуктів.