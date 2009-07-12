Правляча партія Японії зазнала поразки на виборах

Правляча Ліберально-демократична партія Японії зазнала поразки на виборах до парламенту Токіо від опозиційної Демократичної партії, повідомило в неділю інформаційне агентство Кіодо Цусін.

За підсумками виборів, Демократична партія одержить 54 місця з 127 в столичному парламенті, Ліберально-демократична партія - 38, близька їй партія Комейто - 23, Компартія Японії - 8, незалежні і кандидати від Партії жителів Токіо - 4 парламентські місця.

Таким чином, фракція демократів стане найчисленнішою в токійському парламенті.

Навіть якщо ЛДП увійде до коаліції з партією Комейто, що досить вірогідно, то розрив з демократами та їхніми можливими союзниками в парламенті виявиться не на користь ЛДП: 61 у коаліції ЛДП-Комейто проти 66 у нинішньої опозиції на чолі з демократами.

На минулих виборах до парламенту Токіо в 2005 році ЛДП здобула 48 місць, Демократична партія - 34 місця.

Нинішні вибори до токійського парламенту стали останньою репетицією перед парламентськими виборами в країні.

Не зважаючи на те, що прем`єр-міністр Таро АСО і очолювана ним партія неодноразово підкреслювали, що столичні вибори - це лише регіональні вибори, заперечуючи вплив їхнього результату на розклад політичних симпатій виборців, більшість аналітиків дотримується думки, що вибори до парламенту Токіо поза сумнівом зроблять значний вплив на електорат і продемонструють реальну розстановку політичних сил в країні.

Парламентські вибори в Японії мають відбутися не пізніше 10 вересня цього року. Якщо тенденції столичних виборів збережуться до того часу, в Японії вперше майже за 50 років відбудеться зміна влади - опозиційна Демократична партія стане правлячою.