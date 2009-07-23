У Чорному морі з'явиться морська міліція
01:36, 23 липня 2009Світ
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Про це повідомив російський міністр
Незабаром на півдні Росії з`явиться нова служба, так звана морська міліція. Про це, як повідомляє ІТАР-ТАРС, заявив міністр внутрішніх справ РФ Рашид Нургалієв, який здійснює робочу поїздку Північним Кавказом і Краснодарським краєм.
За словами голови МВС, відомство вже працює над створенням цієї структури. Морська міліція почне свою роботу на узбережжі Краснодарського краю - в акваторії Чорного і Азовського морів.
Які завдання стоятимуть перед новою службою, Нургалієв не пояснив. Також наразі незрозуміло, чи ввійде краснодарська морська міліція до складу регіонального управління внутрішніх справ на транспорті (УВСТ).
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