У Чорному морі з'явиться морська міліція

Незабаром на півдні Росії з`явиться нова служба, так звана морська міліція. Про це, як повідомляє ІТАР-ТАРС, заявив міністр внутрішніх справ РФ Рашид Нургалієв, який здійснює робочу поїздку Північним Кавказом і Краснодарським краєм.

За словами голови МВС, відомство вже працює над створенням цієї структури. Морська міліція почне свою роботу на узбережжі Краснодарського краю - в акваторії Чорного і Азовського морів.

Які завдання стоятимуть перед новою службою, Нургалієв не пояснив. Також наразі незрозуміло, чи ввійде краснодарська морська міліція до складу регіонального управління внутрішніх справ на транспорті (УВСТ).

Лента.ру