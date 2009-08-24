Дипломати Росії й України обговорили питання співпраці

21:39, 24 серпня 2009
Світ
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«... які становлять взаємний інтерес»

Сьогодні відбулася зустріч першого заступника міністра закордонних справ Росії Андрія ДЕНІСОВА з послом України в Москві Костянтином ГРИЩЕНКОМ. Про це повідомляє сайт МЗС Росії.

На зустрічі «було розглянуто практичні питання російсько-української співпраці, які становлять взаємний інтерес», - йдеться в повідомленні.

 

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