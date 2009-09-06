Китайська армія взяла під контроль м.Урумчі
Під охороною - мусульмани і комуністи
Керівник організації Комуністичної партії Китаю міста Урумчі, де напередодні сталися міжетнічні зіткнення, знятий зі своєї посади, передає Associated Press. Причини такого рішення не пояснюються, проте відомо, що усунення Лі Чжи з посади було однією з вимог протестуючих жителів адміністративного центру Синьцзян-Уйгурського автономного району.
Сьогодні стало відомо, що до м.Урумчі введені тисячі китайських військ, а також бронетехніка, включаючи танки. Солдати зайняли ключові перехрестя міста і взяли під контроль всі підходи до урядових будівель і відділень Комуністичної партії Китаю. Мусульманські квартали Урумчі блоковані поліцією, щоб не допустити туди розгнівані натовпи хань - основної етнічної групи країни.
Напередодні в результаті міжетнічних зіткнень у місті загинули п`ятеро людей, 14 дістали поранення. Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи від влади забезпечити безпеку жителів міста. Заворушення виникли після серії нападів невідомих із шприцами.