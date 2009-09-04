"Війна шприців" в Урумчі призвела до масових заворушень

У китайському місті Урумчі в ході масових заворушень загинуло п`ятеро осіб.

Про це повідомив представник мерії після того як поліція була змушена застосувати сльозогінний газ під час спроби розігнати багатотисячні акції протесту етнічних китайців (ханьців), повідомляє радіо «Свобода».

Вони вимагають від влади забезпечити їхню безпеку. Китайці звинувачують уйгурів у нападах на них з використанням голок і спиць, внаслідок чого поранення отримали десятки людей.

У липні заворушення на етнічному грунті в Урумчі – центрі Синьцзян-Уйгурського автономного району на заході Китаю – призвели до загибелі близько 200 людей. Напади почалися через два місяці після них. Зловмисники використовують шприці з голками для підшкірної ін`єкції. Місцеві жителі побоюються, що під шкіру постраждалим вводять ВІЛ або наркотики. За останніми даними, всього від дій "бандитів з голками" постраждала 531 особа.

Раніше влада повідомила про затримання 21 особи за підозрою в цих нападах, чотирьом з них пред`явлені офіційні звинувачення. Про мотиви зловмисників нічого не повідомляється. Від бандитів постраждали представники більшості основних національностей, які населять Синьцзян - ханьці, уйгури, казахи, монголи, повідомляє РІА "Новости".

Урумчі - найбільше і найдинамічніше щодо розвитку місто на Північному Заході КНР. Розташоване на залізниці Алмати - Пекін. У середньоазіатському регіоні це друге за населенням (2,1 млн.) місто після Ташкента.