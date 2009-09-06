Молдова: об'єднуватися треба не з Румунією, а з Євросоюзом

Голова парламенту Молдови Міхай Гімпу, який найближчим часом може стати виконуючим обов`язки президента країни, заявив, що хоча він і є уніоністом (прихильником об`єднання з Румунією), проте як голова партії не має наміру проводити політику возз`єднання з цією країною.

Раніше під час передачі на одному з молдавських Інтернет-ТБ Гімпу заявив, що є уніоністом, і "ця ідея належить мені як людині, яка знає історію".

В ефірі радіостанції "Эхо Москвы" Гімпу уточнив свою позицію.

"Я сказав, що я, як будь-яка людина, маю погляд на будь-яку проблему. Але я не сказав, що я проводитиму політику в цьому напрямі. Якщо я розмовляю румунською, це не означає, що я за возз`єднання з Румунією. Так, я уніоніст. Але я є головою партії, у партії є програма, і я зобов`язаний керуватися цією програмою", - заявив Гімпу.

"Сьогодні питання стоїть в іншому. У нас в програмі партії є два основні завдання, які ми повинні вирішити: це ліквідація бідності та інтеграція до Євросоюзу. Євроінтеграція означає, що держава Республіки Молдова зберігається", - додав він.

Після того, як найближчим часом чинний президент Молдови Володимир Воронін залишить свою посаду, голова парламенту, за Конституцією, буде виконувати обов`язки президента країни, уточнює РІА “Новости”.