Індуїстам принесли скривавлену коров'ячу голову

У малайзійському штаті Селангор починається міжнаціональний конфлікт через будівництво індуїстського храму, передає Associated Press. Раніше заплановане будівництва храму викликало дуже сильні протести мусульманської громади столиці штату - м. Шах Алам. Мусульмани заявляли, що новий храм стоятиме близько від місць їх компактного мешкання, викликатиме шум, скупчення людей і автомобільні пробки, і це відволікатиме мусульман від молитов.

Кілька днів тому сотні мусульман вийшли на демонстрацію проти будівництва нового храму. На знак серйозності своїх намірів на чолі маніфестації вони несли відрубану скривавлену голову корови, яка, як відомо, є священною твариною для індуїстів.

У відповідь на зростання напруги група етнічних індусів, прихильників індуїзму, провела в столиці штату пікет. Попри мирний характер пікету поліція заарештувала кілька десятків його учасників. Це викликало хвилю протестів у громаді індуїстів, лідери якого заявили про явні подвійні стандарти, демонстровані владою.

Тепер адміністрація міста намагається заспокоїти громадян. Повідомляється, що влада шукає нове місце для храму.

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