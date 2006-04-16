Монарх поспішає побачити кригу, поки та не розстала

Полярна експедиція, у складі якої перебуває князь Монако АЛЬБЕР, досягла Північного полюса.

Як повідомляє радіо «Свобода», експедиція на собачих упряжках стартувала чотири дні тому з російської станції за 100 кілометрів від полюса.

Князь АЛЬБЕР взяв участь в подорожі, щоб у такий спосіб засвідчити своє занепокоєння глобальним потеплінням.

Один з предків правителя Монако здійснив подорож на Північний полюс 100 років тому.