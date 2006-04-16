Монарх поспішає побачити кригу, поки та не розстала
20:37, 16 квітня 2006Світ
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Полярна експедиція з князем Монако досягла Північного полюса
Полярна експедиція, у складі якої перебуває князь Монако АЛЬБЕР, досягла Північного полюса.
Як повідомляє радіо «Свобода», експедиція на собачих упряжках стартувала чотири дні тому з російської станції за 100 кілометрів від полюса.
Князь АЛЬБЕР взяв участь в подорожі, щоб у такий спосіб засвідчити своє занепокоєння глобальним потеплінням.
Один з предків правителя Монако здійснив подорож на Північний полюс 100 років тому.
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