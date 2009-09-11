Мішель Обама продаватиме свій врожай біля Білого дому

З дня на день в якійсь півсотні метрів від Білого дому можна буде купити овочі з грядки. Причому, не із звичайної, а з тієї, яку обробляла все літо сама перша леді США Мішель Обама.

Муніципалітет Вашингтона збирається закривати по четвергах увечері ділянку Вермонт-авеню, розташовану через квартал від резиденції американського президента. Там буде організований невеликий ринок сільгосппродуктів. З таким проханням до властей звернулася некомерційна організація Fresh Farm Markets. Підпису Мішель Обами під проханням немає, але ніхто у Вашингтоні не сумнівається, що вона підтримує незвичайний проект.

По-перше, один з підписантів – Сем Касс був кухарем у сім`ї Обами, коли вони жили в Чікаго, і зараз радить першій леді, що і як вирощувати на городі.

По-друге, Мішель Обама не приховує любові до органічних продуктів і дуже пишається врожаєм, який виростила своїми руками. Звичайно, стояти у фартусі за ринковим прилавком Мішель навряд чи буде, але те, що її овочі там продаватимуться - вже вирішено.

Город біля Білого будинку існує з березня цього року. Це був "антикризовий проект" президентської сім`ї.

Комсомольская правда