Російська танкова бригада прямує до Білорусі

Вантаження і відправка ешелонами підрозділів танкової бригади Московського військового округу (МВО) почалося у вівторок для участі в оперативно-стратегічних навчаннях "Захід-2009" в Білорусії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника прес-служби міністерства оборони РФ.

Навчання "Захід-2009" - підсумковий захід оперативної підготовки Збройних сил Союзної держави в 2009 році, він проходить з 8 по 29 вересня під загальним керівництвом міністра оборони Збройних сил Білорусії і начальника Генерального штабу ЗС РФ.

"У вівторок почалося вантаження і відправка ешелонами підрозділів 4-ої окремої танкової бригади 20-ої армії Московського військового округу, які беруть участь у навчанні, в район проведення на території республіки Білорусь", - сказав співрозмовник агентства.

Основне місце проведення оперативно-стратегічних навчань "Захід-2009" - Обуз-Леснівський полігон у Білорусі. В рамках навчань також будуть задіяні полігони 174-й "Доманово", 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ПВО "Ружани" та авіаційний полігон 206-ої штурмової авіаційної бази "Неман".

Згідно із задумом оперативно-стратегічних навчань "Захід-2009", здійснюється планове переміщення органів військового управління і військ (сил) ЗС РФ на територію Білорусі, а білоруських військових підрозділів до Росії. На території РФ завдання навчань відпрацьовуватимуться на полігонах "Ашулук" (Астраханська обл.) і "Телемба" (Читинська обл.), сказав співрозмовник агентства.