Медведєв запросив Посла в Україні на нараду Ради безпеки

Саміт у Кишиневі показав, що СНД є єдиною організацією, яка об`єднує пострадянські країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ, у якій також взяли участь міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ і посол Росії в Білорусі Олександр СУРИКОВ.

«Цей саміт в цілому показав зацікавленість держав у розвитку Співдружності Незалежних Держав як єдиної форми, що об`єднує наші країни, єдиного інституту, який дозволяє розвивати міждержавні відносини на пострадянському просторі, що об`єднує практично всі держави, які вийшли з Радянського Союзу», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ відмовився у Кишиневі зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, пославшись на відсутність часу.

В.о. Президента Молдови, спікер парламенту Міхай ГІМПУ 10 жовтня на прес-конференції, присвяченій підсумкам саміту СНД, що завершився напередодні в Кишиневі , заявив, що СНД себе зживає. «СНД - це стара бабця, яка чекає смерті", - заявив М.ГІМПУ.

Президенти Казахстану, Таджикистану, Узбекистану і Туркменістану відмовилися взяти участь в саміті глав держав СНД у Кишиневі 9 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Указ про призначення М.Зурабова Послом РФ в Україні був підписаний 5 серпня. 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли М.Зурабов може відправитися до Києва, прес-секретар Президента РФ зазначила: "Оскільки Президент Росії достатньо чітко сказав, що посол буде відправлений, коли ми порахуємо, що є шанс до зміни відносин, поки посол продовжує залишатися в Москві". 6 жовтня на брифінгу у Харкові міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ запевнив, що «наші дипломатичні відносини з Україною знаходяться на найвищому рівні, на рівні послів. Є посол України в Росії, є посол Росії в Україні, котрий готується до приїзду в Київ», - сказав С.ЛАВРОВ.