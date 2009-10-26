У Москві відбудеться концерт-реквієм у пам‘ять про жертв теракту на Дубровці

У Москві сьогодні відбудеться панахида за жертвами теракту в театральному центрі на Дубровці.

Як передає ІТАР-ТАСС, перед Театральним центром на Дубровці в небо буде випущено 130 білих куль – за числом загиблих, відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки на будівлі і пройде концерт-реквієм. Солдати роти Почесної варти покладуть квіти до пам`ятного знаку на площі перед Театральним центром.

"Цього дня згадають трагедію, яка змусила багатьох пізнати, що таке смерть друзів і близьких. Це забути неможливо", - сказав ІТАР-ТАСС префект Південно-східного адміністративного округу столиці Володимир ЗОТОВ. Він повідомив, що панахида у зв`язку з 7-ми роковинами трагічних подій під час мюзиклу "Норд-Ост" у пам‘ять про загиблих відбудеться сьогодні на площі перед Театральним центром о 10.00 мск, під час хвилини мовчання будуть зачитані імена загиблих, а опівдні відбудеться церковна поминальна служба.

Як повідомлялося, увечері 23 жовтня 2002 року 40 терористів увірвалися до будівлі Театрального центру і захопили в заручники 914 осіб - учасників і глядачів мюзиклу "Норд-Ост". Майже через 50 годин, рано вранці 26 жовтня, велика частина заручників у результаті спецоперації була звільнена. Трагедія забрала життя 130 заручників.