Ту-142 розбився на Далекому Сході

Літак Тихоокеанського флоту Ту-142 зазнав катастрофи в Татарській протоці (Хабаровський край), за попередніми даними, на його борту були одинадцять (а не 9, як повідомлялось раніше) осіб. Основна версія катастрофи - технічна несправність одного з вузлів літака.

"Літак виконував тренувальний політ відповідно до плану бойової підготовки. На завершальному етапі польоту над акваторією Татарської протоки зв`язок з екіпажем урвався, і позначка літака зникла з екранів наземних радіолокаційних станцій. Встановлено район падіння літака. Ведеться пошук екіпажа", - повідомила прес-служба Міноборони РФ.

Як повідомив РІА “Новости” співрозмовник у російському оборонному відомстві, літак впав в акваторію Татарської протоки. Джерело в регіональному управлінні МНС у свою чергу повідомило, що місце падіння літака - за 15-20 кілометрів від берегової лінії.

"Погодні умови в районі катастрофи задовільні і дають змогу вести активні пошукові заходи. До пошуку екіпажу підключені сили і засоби Тихоокеанського флоту, а також літальні апарати МНС", - сказав співрозмовник в МНС.

"Враховуючи умови, за яких відбулася катастрофа, можна припустити, що всі військові, які, були на борту Ту-142, загинули. Проте пошуково-рятувальна операція триватиме, доки буде хоч найменша надія знайти живих", - сказав співрозмовник в МО.

На ранок (за далекосхідним часом) за допомогою ехолота на глибині 44-х метрів був виявлений об`єкт, імовірно, літак. Там же на поверхні води видно предмети, які можуть бути майном і фрагментами обшивки літака. Для пошуку "чорних ящиків" будуть застосовані новітні пошуковий-рятувальні глибоководні апарати "Пантера" і "Кальмар", повідомляє МНС Хабаровської області.

Протичовновий літак Ту-142М3 розвиває швидкість до 825 кілометрів на годину. За натовською класифікацією Ту-142М3 називають "Ведмідь".