Ядерна програма Ірану перестане бути мирною в разі загрози

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран як і раніше готовий дотримуватися мирного спрямування своїх ядерних розробок, проте ситуація може змінитися в разі загрози для безпеки країни. "Ми не маємо наміру розробляти ядерну зброю, і використаємо атомні технології в мирних цілях відповідно до Договору про нерозповсюдження. Але якщо нам загрожуватимуть, наша позиція може змінитися", - заявив А.Ларіджані на прес-конференції в Пекіні за підсумками дводенного візиту до Китаю.

4-5 січня ц.р. високопоставлена іранська делегація провела ряд двосторонніх зустрічей і переговорів з китайськими офіційними особами. А.Ларіджані зустрічався з головою КНР Ху Цзіньтао і вручив йому особисте послання від президента Ірану Махмуда Ахмаді Нежада, передає Associated Press.