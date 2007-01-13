Виведення американських військ з Іраку може розпочатися вже в 2007 році

США можуть розпочати виведення військ з Іраку вже цього року, якщо нова стратегія щодо цієї країни спрацює. Про це заявив керівник Пентагону Роберт ГЕЙТС, виступаючи перед комітетом Сенату з питань збройних сил.

Як передає РБК, захищаючи нову іракську стратегію Білого дому від критики конгресменів-демократів, Р.ГЕЙТС був вимушений визнати, що нові сили не зможуть зупинити хвилю релігійного насильства повністю. Проте він виразив упевненість у тому, що тимчасове збільшення контингенту солдатів дасть змогу помітно укріпити безпеку в зонах відповідальності американської армії - головним чином в Багдаді. "Якщо рівень насильства знизиться значно, то вже цього року ми зможемо почати виведення війська", - сказав американський міністр оборони.

Як повідомлялося, згідно з рішенням Вашингтона, іракський контингент американської армії буде збільшено на 21,5 тис. солдатів. З них 17,5 тис. солдатів буде направлено до Багдада і 4 тис. - в провінцію Анбар, яка вважається однією з найпроблемніших з огляду на безпеку. Нова стратегія Білого Дому стала відповіддю на доповідь комісії Конгресу, яка вимагала переглянути політику щодо Іраку, однак прямо протилежно - йшлося про необхідність швидкого виведення військ і дипломатичного розв’язання проблеми.