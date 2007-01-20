Березовський вимагає обшуку російських слідчих

Борис Березовський пообіцяв дати свідчення російським слідчим у справі колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який помер у Лондоні від отруєння радіоактивною речовиною полоній-210, якщо британська поліція обшукає слідчих перед допитом, повідомляється на сайті газети The Boston Globe.

"Я готовий відповісти на будь-які запитання при виконанні двох умов: це не повинно відбуватися у російському посольстві, а Скотланд-Ярд повинен перевірити цих людей на наявність вогнепальної зброї і отрути", - заявив Березовський в інтерв`ю агентству AP.

В рамках розслідування справи Литвиненка Генпрокуратура Росії планує направити до Лондона слідчу групу, яка допитає свідків, зокрема Березовського. Свідки побоюються, що їх викрадуть або вб’ють співробітники російських спецслужб під прикриттям слідчої групи.

Раніше газета Sunday Telegraph з посиланням на анонімного високопоставленого офіцера з британського відділу у боротьбі з тероризмом повідомила, що свідків у справі Литвиненка у разі потреби охоронятимуть співробітники спеціального підрозділу, який забезпечує безпеку прем`єр-міністра Великої Британії, членів уряду та інших високопоставлених осіб.

Олександр Литвиненко, який отримав кілька років тому британське громадянство, помер 23 листопада 2006 року. Розслідуванням обставин його смерті займаються російські і британські правоохоронні органи. Британські слідчі вже приїжджали до Москви в ході розслідування і мають намір повторити свій візит. 17 січня газета The Times повідомила, що генпрокурор Росії Юрій Чайка зажадав забезпечити зустріч російських слідчих зі свідками в Лондоні, перш ніж британські слідчі повернуться до Москви.

Лента.ру