Європарламент закликає припинити дискримінацію жінок у навчанні

Європейській парламент на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив резолюцію, в якій висловився проти дискримінації жінок у процесі здобуття освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолюцію депутати ухвалили більшістю голосів (голосування проводилася шляхом підняття рук).

“Освіта дівчат та жінок є правом людини і важливим елементом для отримання повноцінних соціальних, економічних, культурних та політичних прав”, - наголошується у резолюції.

В документі зазначається, що жінки, в цілому, досягають меншого прогресу на всіх рівнях освіти, що обумовлене різними бар’єрами: економічними факторами, пов’язаними зі статтю упередженнями та перешкодами для завершення навчання, релігійними забобонами тощо.

Депутати рекомендували країнам-членам сприяти навчанню жінок і не допускати дискримінації їх в цьому процесі порівняно з чоловіками. Зокрема, депутати запропонували розробити спеціальну політику, яка була б спрямована на завершення здобуття дівчатами, принаймні, обов’язкового для всіх рівня освіти.

Крім того, у доповіді наголошується на необхідності розробки спеціальної політики стосовно національних меншин, зокрема до циганів, з метою залучення циганських жінок до навчання.

У документі звертається увага й на те, що жінки в середньому отримують зарплату на 15% нижче за чоловіків, що пов’язано як з неузгодженістю законодавства про рівність оплати, так і зі структурною нерівністю ринку, тобто його поділом на так звані “чоловічі” та “жіночі” професії.

У резолюції європейські депутати приділяють особливу увагу кричущій ситуації в сфері вищих наукових посад: якщо серед людей з вищою освітою частка жінок становить 59%, то серед кандидатів наук – 43%, а серед професорів кількість жінок не перевищує 15% від загальної кількості професури.