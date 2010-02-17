Путін розповів про пріоритети держпрограми озброєння Росії

Росія приділятиме основну увагу розвитку ядерних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це напередодні пізно ввечері сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на нараді з пріоритетних напрямів державної програми озброєння на 2011–2020 роки.

«Йдеться про те, в які терміни і якими системами озброєнь ми маємо наситити нашу армію і флот, що повинні поставити на озброєння. Відповідно до плану розвитку і формування нового обличчя Збройних сил основна увага, звичайно, приділятиметься ядерним силам стримування, космічній і протиповітряній обороні», - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що держпрограма озброєння покликана зазначити довгострокові орієнтири для розвитку оборонно-промислового комплексу.

В.ПУТІН сказав, що перевагу під час розподілу замовлень буде віддано якраз тим підприємствам, які будуть в змозі випускати по-справжньому конкурентоспроможну і за бойовою потужністю, і за дальністю, і за захищеністю продукцію.

Як повідомляв УНІАН 21 листопада 2009 року В.ПУТІН повідомив, що державне оборонне замовлення Росії в 2010 році буде збільшено на 8,5% - до 1,175 трлн. рублів (близько 40,5 млрд. доларів).

5 лютого Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ затвердив Військову доктрину РФ, яка зберігає за Росією право застосування у відповідь ядерної зброї. Рішення про застосування ядерної зброї ухвалюється Президентом РФ.