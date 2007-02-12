У Примор`ї прогнали тигра-”терориста”

Конфліктного тигра, який тиждень тримав у напрузі село в Червоноармійському районі Примор`я (Росія), вдалося прогнати в тайгу.

Як повідомляє РІА Новостиу понеділок хижак пішов у бік сусіднього села.

"Якщо він там з`явиться, операція по його вилову буде продовжена. Дозвіл від Федеральної Служби Росприродназора на вилов і обстеження цього звіра вже отримали", - пояснив заступник начальника спецінспекції "Тигр" Мінприроди Росії Віталій Старостін.

У селі Метеоритне Червоноармійського району тигр загриз собаку і поранив її господаря, який намагався залізти на дерево. Тиждень хижак тримався в межах трьох кілометрів від села. Вночі заходив навіть на центральні вулиці.

У зв`язку з цим було ухвалено рішення зловити і обстежити звіра, щоб з`ясувати причини його неадекватної поведінки і вирішити, як з ним чинити далі.

За даними спецінспекції, цієї зими у Примор`ї відбулося більше десяти зіткнень між людиною і тигром. На конфліктну поведінку тигра провокують люди. Через вирубування лісів скорочується ареал проживання хижака. У деяких районах через браконьєрів дуже скоротилася кількість копитних - основної їжі тигра. В результаті, у пошуках здобичі він змушений підходити до сіл і полювати на собак. Найчастіше - це молоді або поранені хижаки, яким важко полювати в тайзі.

Амурський тигр занесений у міжнародну Червону книгу. Основний ареал проживання цього хижака - Примор`я і південь Хабаровського краю. Згідно останнього перепису, проведеного російськими і американськими фахівцями, тут мешкає близько 450 амурських тигрів.