У Німеччині захисники тварин випустили на свободу 4 тисячі норок

У Німеччині невідомі захисники прав тварин проникли на розташовану в Бранденбурзі ферму з вирощування норок, відкрили вольєри і випустили на свободу 4000 звірів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Spiegel.

Половину норок встигли зловити, проте інші розбрелися по околицях. Місцеві жителі сповнені жаху. Як зазначають фахівці, кожні три дні 2000 норок з`їдають тонну їжі.

У поліції повідомили, що звірі вже роздерли на довколишніх фермах багато курей та іншої свійської птиці. Як зазначили представники з природоохоронного союзу NABU, для місцевого сільського господарства і довкілля – це катастрофа.

Крім того, що норки можуть завдати відчутної шкоди приватним господарствам, найближчим часом, якщо їх не зловлять, вони знищать безліч диких птахів і плазунів в окрузі.

Власник ферми вже подав заяву в поліцію, він оцінює спричинені фермі збитки у 180 тисяч євро. Розмір збитків, завданих економіці регіону, поки що невідомий, але зазначається, що вони можуть бути в рази більшими.