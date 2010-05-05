Україна і Туреччина йдуть до створення Стратегічної ради

Міністри закордонних справ України і Туреччини Костянтин ГРИЩЕНКО та Ахмет ДАВУТОГЛУ парафували Декларацію про створення Стратегічної Ради високого рівня між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на спільній прес-конференції глава зовнішньополітичного відомства України К.ГРИЩЕНКО після закінчення першої частини переговорів із своїм турецьким колегою.

“Переговори чітко засвідчили, що між Україною і Туреччиною немає якихось розбіжностей в поглядах на необхідність зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, немає жодних розбіжностей в оцінках ситуації в цілому в Європі, необхідності зміцнення стабільності і безпеки на континенті. Все це дозволяє нам переходити на наступний етап у наших відносинах, і в цьому контексті нами було парафовано Декларацію про створення Стратегічної Ради високого рівня між Україною і Туреччиною”, - сказав він.

За словами міністра, Рада визначатиме стратегічний напрямок співробітництва між двома країнами. Її очолять: з українського боку - Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, з турецького - прем’єр-міністр Реджеп Тайіп ЕРДОГАН.

Планується, що Декларація буде підписана найближчим часом під час візиту глави уряду Туреччини в Україну.

Крім того, за інформацією К.ГРИЩЕНКА, було підписано План дій та “Дорожню карту” розвитку відносин між Україною та Туреччиною на 2010-2011 роки. Сторони домовилися, що координацію проектів у рамках цього Плану дій здійснюватимуть МЗС двох країн.

У свою чергу, міністр закордонних справ Туреччини А.ДАВУТОГЛУ зазначив, що політичні відносини між Туреччиною та Україною “прекрасні”.

“Ми, як міністри закордонних справ, ухвалили рішення про розвиток такої співпраці”, - сказав він, додавши, що сторони домовилися розвивати торговельно-економічну співпрацю, а також рішуче налаштовані розвивати в майбутньому українсько-турецькі культурні зв’язки.