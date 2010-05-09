Вибухи на російській шахті: загинули 12 осіб, 83 залишаються під землею

Більш як 560 осіб і 125 одиниць техніки беруть участь у ліквідації наслідків аварії на шахті "Распадська" на півдні Кузбасу, де в результаті двох вибухів в ніч на неділю загинули 12 людей, більш як 50 постраждали і доля ще 83 залишається невідомою.

Як передає РІА "Новости", групу посилено гірничими рятувальниками і рятувальниками, які прибули із сусідніх областей Росії.

Наразі на шахті триває відновлення шахтних стволів і вентиляційного устаткування, вмонтовуються дві вентиляційні установки. Після цього буде проведено інтенсивне провітрювання підземних гірських виробок. Рятувальники продовжать пошуково-рятувальні роботи.

За даними МНС, загиблих 12 чоловік, травмованих, - 58, з них 9 у тяжкому стані, 14 - у стані середнього ступеня тяжкості. Під землею залишаються 83 людини, їх доля невідома.