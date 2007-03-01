Росіяни масово скуповують нерухомість у Китаї

Останні два роки росіяни масово скуповують комерційні і житлові площі в прикордонних китайських містах, що викликало там бум цін на нерухомість, повідомляє журнал CHINAPRO. Основна маса покупців - власники нерухомості з Сибіру і Далекого Сходу.

Більше за інші скупників цікавлять об`єкти в містах Суйфеньхе, Хейхе і Тунцзян, у китайській провінції Хейлунцзян. Зокрема, в Хейхе квадратний метр площі коштує 200 доларів, натомість як в Благовещенську на протилежному березі Амура, - вже тисячу доларів.

Видання зазначає, що росіяни розглядають китайську нерухомість як низькоризикове вкладення капіталу. Крім того, заявляє CHINAPRO, жити в китайських містах безпечніше і дешевше.

Лента.ру