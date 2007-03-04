Воронезького священика ударили ножем у шию

В неділю у Воронежі було здійснено напад на православного настоятеля Никольського храму отця Петра (Петрова), повідомляє ІТАР-ТАРС.

Недалеко від церкви невідомий підбіг до священика і завдав йому удару ножем у шию.

Прибувши на місце події, лікарі швидкої допомоги відправили потерпілого до лікарні. За словами медиків, для життя священика загрози немає, проте його стан ускладнений тим, що у отця Петра вроджене захворювання - понижене згортання крові.

Нападника вже затримали співробітники міліції. Ним виявився мешканець Центрального району Воронежа, 1987 р.н. "За нашими даними, це психічно хвора людина, він кілька разів проходив лікування в спеціалізованих лікувальних установах. Молода людина - з неблагополучної сім`ї, його батько - наркоман, добре нам відомий", - повідомив заступник начальника обласного ГУВС.

Лента.ру