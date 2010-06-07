Польща бореться з другою хвилею повені.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, піковий рівень води другої хвилі з річки Одра уже дійшов до Вроцлава на заході країни, але її рівень на метр менший, ніж під час першої хвилі у травні.

Рівень води у найбільшій польській річці Вісла у Варшаві досягне свого найвищого показника у вівторок і, за прогнозами експертів, буде на 20 см нижчим, ніж у травні.

У польській столиці також буде закрито одну з основних доріг, яка знаходиться біля валу, що захищає місто від повені. Також закриються навчальні заклади, розташовані у районі можливих підтоплень.

Одним з найбільш постраждалих від повені міст став Сандомєж на півдні Польщі, де підтоплення загрожує також склозаводу.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд оцінив збитки від травневої повені у більш як 2 млрд. євро.