Надзвичайний стан ввели в усій Джалалабадській області Киргизії

Тимчасовий уряд Киргизії в неділю прийняв рішення ввести режим надзвичайного стану на всій території Джалалабадської області і встановити там комендантську годину, повідомляє РІА “Новости”.

У південній столиці Киргизії Оше в ніч на п`ятницю спалахнули міжетнічні зіткнення між киргизами й узбеками, що супроводжуються погромами і підпалами житлових будинків. Обидві сторони конфлікту озброєні вогнепальною зброєю, є численні жертви. У суботу заворушення перекинулися на сусідню Джалалабадську область республіки. У п`ятницю надзвичайний стан було введено в місті Ош і чотирьох районах Ошської області, а у суботу - в Джалал-Абаді і Сузакському районі Джалалабадської області. "У зв`язку з безперервними зіткненнями, в інтересах безпеки громадян, ввести режим надзвичайного стануна всій території Джалалабадської області зі встановленням комендантської години з 18.00 до 06.00. Дія надзвичайного стану продовжиться до 22 червня", - йдеться в декреті тимчасового уряду. Першого заступника голови Держслужби нацбезпеки республіки Кубатбека Байболова призначили комендантом Джалалабадської області на період дії надзвичайного стану. Йому надано право "визначити перелік і межі надзвичайних заходів і тимчасових обмежень прав і свобод громадян, їх додаткових обов`язків на вказаній території". І доручено "вжити вичерпних заходів із припинення, попередження і ліквідації наслідків масових безпорядків, пов`язаних із насильством і загрозою життю людей.