Молодь з ножами розгулює по киргизькому Ошу

Обстановка в Оші, який називають південною столицею Киргизії, залишається напруженою: багато будівель зруйновано і спалено, по місту на відкритих вантажівках їздить молодь з палицями й ножами, закріпленими на палицях, а узбеки масово тікають з навколишніх сіл, передає РІА "Новости".

Міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками почалися в Оші в ніч на п`ятницю. Учасники заворушень спалили цілі квартали житлових будинків, магазини, базари. На вулицях безчинствують мародери. У суботу безпорядки перекинулися на сусідню Джалалабадську область. Жертвами погромів стали майже 100 осіб, понад тисяча дістали поранення - і це тільки офіційні дані.

Власті заявляють, що ситуацію в Оші вдалося узяти під контроль.

Виходити на вулицю досі небезпечно. Узбеків у самому місті практично немає - вони залишаються в селах на околицях міста. Тисячі людей, більшість з яких жінки і діти, біжать з Ошської області до сусіднього Узбекистану. Як передає кореспондент РІА “Новости”, біженці йдуть безперервним потоком. Прикордонники допомагають їм перебратися через глибокі рови на кордоні. Проте, виникає тиснява. Кілька людей - діти і жінки разчавив натовп.

Тих, хто перетнув кордон, розміщують просто неба в прикордонних узбецьких селах. За словами прикордонників, які працюють на місці, біженців десятки тисяч.

У Киргизії, за різними даними, проживає до мільйона узбеків