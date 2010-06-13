Кількість загиблих на півдні Киргизії досягла 113 осіб, поранення дістали близько 1,5 тисячі, повідомила представник прес-служби міністерства охорони здоров`я республіки.

“В Ошській і Джалал-Абадській областях за медичною допомогою звернулися 1405 людей. Загинули 113, з них 21 за сьогоднішню добу в Джалал-Абаді”, - цитує представника мінохоронздоров`я РІА Новости.

У південній столиці Киргизії Оші третю добу не припиняються міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками, що супроводжуються погромами і підпалами житлових будинків. Обидві сторони конфлікту озброєні вогнепальною зброєю. У суботу безлади перекинулися на сусідню Джалал-Абадську область республіки.